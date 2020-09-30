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Центризбирком выразил недоверие главе избиркома Санкт-Петербурга 

RT на русском и ещё 16 1 час назад
ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга
Фото: РИА Новости
ЦИК признала работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразила недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.

«Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Третий неуд. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», — цитирует ТАСС Памфилову.

Она предложила членам избирательной комиссии Санкт-Петербурга досрочно сложить свои полномочия в связи с неудовлетворительной работой.
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Политика , Виктор Миненко , Элла Памфилова , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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