ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК признала работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразила недоверие его главе Виктору Миненко. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.
«Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Третий неуд. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», — цитирует ТАСС Памфилову.
Она предложила членам избирательной комиссии Санкт-Петербурга досрочно сложить свои полномочия в связи с неудовлетворительной работой.