ЦИК выразил недоверие главе избиркома Петербурга

Все новости на карте

«Признать работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Третий неуд. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», — цитирует ТАСС Памфилову.

Она предложила членам избирательной комиссии Санкт-Петербурга досрочно сложить свои полномочия в связи с неудовлетворительной работой.