Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID

Глава КрымаСергей Аксеновобъявил на своей странице «ВКонтакте» об увольнении министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.
Фото: соцсетисоцсети
«На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», - написал он.
По данным ТАСС, ранее Аксенов раскритиковал Чемоданова на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Глава региона отметил, что министр не реагировал должным образом на жалобы по медобслуживанию.
Как сообщал «Рамблер», Александр Остапенко является заслуженным врачом Республики Крым и до нового назначения возглавлял республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко в Симферополе.