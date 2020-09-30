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Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID

Алиса Селезнёва
58 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил на своей странице «ВКонтакте» об увольнении министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.
Министра здравоохранения Крыма уволили из-за ситуации с COVID
Фото: соцсетисоцсети
«На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», - написал он.
По данным ТАСС, ранее Аксенов раскритиковал Чемоданова на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Глава региона отметил, что министр не реагировал должным образом на жалобы по медобслуживанию.
Как сообщал «Рамблер», Александр Остапенко является заслуженным врачом Республики Крым и до нового назначения возглавлял республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко в Симферополе.
Политика,Общество,Александр Остапенко,Сергей Аксенов,Республика Крым,
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