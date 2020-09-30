Последний глава СССР, бывший президент Михаил Горбачев заявил, что в случае сохранения Советского Союза мир был бы лучше. Свое мнение он выразил в интервью британской газете The Times.

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — сказал экс-генсек.

По словам Горбачева, он развала СССР не желал, однако после неудачного августовского путча 1991 года Союз «добили» сепаратисты и радикалы.

Страну развалила не перестройка, добавил он. Однако проведение реформ в СССР было запоздалым, сыграли свою отрицательную роль также децентрализация и слабая экономическая политика. Горбачев добавил, что за время его правления были и успехи: прекратилась холодная война, был заключен договор о ядерном разоружении с США, советские граждане получили свободу слова — гласность — и право свободно выезжать за пределы СССР.

В апреле Горбачев уже говорил, что в срыве перестройки и развале Советского Союза виноваты члены Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также те, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала страны.

«Что удалось и что не удалось — это большая тема. Но, если говорить кратко: удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать», — заявил Горбачев.

В 2005 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что распад СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века, поскольку десятки миллионов русских оказались за пределами Российской Федерации. Это, по словам президента, стало «настоящей драмой для российского народа», а целостность страны оказалась нарушена интервенцией террористов и «хасавюртовской капитуляцией» в Чеченской войне.

По словам Путина, эти политические и экономические катаклизмы не стоит рассматривать как агонию советской системы.

«Надо было решить труднейшую задачу: как сохранить собственные ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить жизнеспособность российской демократии.

Мы должны были найти собственную дорогу к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства», — подчеркнул тогда российский президент.

В июне нынешнего года в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что Советский Союз развалила Коммунистическая партия КПСС ). Он также отметил, что возвращение к социализму в России «маловероятно».

«Это возможно только через очень тяжелые внутренние конфликты. Одно дело национализировать все и вся, а другое дело — добиться, чтобы все отрасли работали», — подчеркнул глава государства. При этом возврат к социалистической системе Путин считает «темой для большой отдельной дискуссии».

В ноябре 2019 года бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. На инвестфоруме «Россия зовет!» Путин заявил, что распад СССР не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики. Президент отметил, что из-за нее случился «коллапс в социальной сфере», который возымел «пролонгированные последствия в сфере политической».

На это Горбачев сказал, что причиной стало то, что у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться», что не всегда учитывалось.

Поэтому, по его мнению, необходимо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Горбачев также отметил, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог, так как необходимо помнить историю, которая является общей для этих стран.