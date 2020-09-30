Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию

The Times

"Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — говорится в полной версии интервью Горбачева для Times, предоставленной РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.

Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.

Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность.