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Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР 

РИА Новости и ещё 4 36 минут назад
Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию
The Times
"Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — говорится в полной версии интервью Горбачева для Times, предоставленной РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.
Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.
Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность.

"И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — добавил Горбачев.

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Политика , Видео , Общество , Михаил Горбачев , РИА Новости , Газета The Times
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