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Владимир Путин поздравил Веру Васильеву с юбилеем 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Путин поздравил Веру Васильеву с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Московского академического театра сатиры, народную артистку СССР Веру Васильеву и отметил, что профессиональный путь артистки является примером творческого долголетия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Вера Кузьминична! Сердечно поздравляю Вас с юбилейным днём рождения. Ваш насыщенный профессиональный путь, неизменная приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства — замечательный пример творческого долголетия, вдохновенного служения избранному делу", — говорится в телеграмме.

Президент отметил важность того, что Васильева и сегодня радует коллег и зрителей своим талантом и мастерством. Он пожелал ей оставаться подлинно народной, всеми любимой актрисой.
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Политика , Вера Васильева , Владимир Путин
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