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Мишустин прибыл в Чебоксары 

ТАСС и ещё 10 55 минут назад
Мишустин прибыл в Чебоксары
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел из Марий Эл в Чувашию. В столице региона, Чебоксарах, глава правительства посетит "Текстильмаш" группы компаний "Техмашхолдинг", Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева и встретится с сотрудниками этих предприятий.
Также председатель правительства проведет встречу главой Чувашии Олегом Николаевым. В мероприятиях примут участие руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Минфина Антон Силуанов.
Ранее Мишустин побывал в Республике Марий Эл, где посетил агрохолдинг "Йола", Завод полупроводниковых приборов, а также провел встречу с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл на 2020-2024 годы.
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Политика , Антон Силуанов , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Олег Николаев , Минпромторг , Минфин , Республика Марий Эл , Чебоксары , Чувашская Республика
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