Мишустин прибыл в Чебоксары 

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел из Марий Эл в Чувашию. В столице региона, Чебоксарах, глава правительства посетит "Текстильмаш" группы компаний "Техмашхолдинг", Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева и встретится с сотрудниками этих предприятий.
Также председатель правительства проведет встречу главой Чувашии Олегом Николаевым. В мероприятиях примут участие руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Минфина Антон Силуанов.
Ранее Мишустин побывал в Республике Марий Эл, где посетил агрохолдинг "Йола", Завод полупроводниковых приборов, а также провел встречу с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл на 2020-2024 годы.