Мишустин прибыл в Чебоксары 

Ранее Мишустин побывал в Республике Марий Эл, где посетил агрохолдинг "Йола", Завод полупроводниковых приборов, а также провел встречу с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл на 2020-2024 годы.