Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Посол в Минске рассказал об «экзамене» России и Белоруссии на дружбу 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Посол в Минске рассказал об «экзамене» на дружбу
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия «сдают экзамен на более глубокую и масштабную дружбу». Об этом рассказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Сплачивает единство в подходах, уважение к памяти ветеранов, и, конечно, понимание того, что мы вместе помогаем Белоруссии преодолеть сложный эпизод, сложный этап этой жизни. Мы сдаем экзамен на новый уровень отношений. На иную дружбу — более глубокую, более масштабную и на иной взгляд в будущее», — отметил Мезенцев.

По его словам, в цели стран входит «унификация законодательства и совместные планы расширения».

«При этом никто не говорит о каких-то угрозах независимости, суверенитету, никто не позволяет слышать подыгрыш, когда нас пытаются рассорить», — объяснил посол.

Ранее Дмитрий Мезенцев назвал вмешательством во внутренние дела Белоруссии реакцию ряда европейских государств на инаугурацию президента республики Александра Лукашенко.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25 Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25
Комментарии
Политика , Дмитрий Мезенцев , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Карабахский конфликт: Байден обратился к России
Карабахский конфликт: Байден обратился к России
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
01:02
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
Политика
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
«Идет война»
07:15
«Идет война»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение