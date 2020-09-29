Посол в Минске рассказал об «экзамене» на дружбу

«Сплачивает единство в подходах, уважение к памяти ветеранов, и, конечно, понимание того, что мы вместе помогаем Белоруссии преодолеть сложный эпизод, сложный этап этой жизни. Мы сдаем экзамен на новый уровень отношений. На иную дружбу — более глубокую, более масштабную и на иной взгляд в будущее», — отметил Мезенцев.