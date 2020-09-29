Нагорный Карбах предложили включить в состав России 

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Политик подчеркнул, что призывать Баку и Ереван к прекращению огня — «всё равно, что мертвому припарка». Жириновский предположил, что, объявив мир сегодня, стороны уже через год начнут «снова стрелять».

Чтобы прекратить конфликт, можно включить Нагорный Карабах в состав России, подчеркнул лидер ЛДПР. Иной способ прекратить военное столкновение — включить в состав РФ и Азербайджан, и Армению.

«Третий вариант — царский. Царь давал обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения», — написал политик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).