Нагорный Карбах предложили включить в состав России 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале поведал, как можно остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. По его словам, существует три способа решения проблемы.
Политик подчеркнул, что призывать Баку и Ереван к прекращению огня — «всё равно, что мертвому припарка». Жириновский предположил, что, объявив мир сегодня, стороны уже через год начнут «снова стрелять».
Чтобы прекратить конфликт, можно включить Нагорный Карабах в состав России, подчеркнул лидер ЛДПР. Иной способ прекратить военное столкновение — включить в состав РФ и Азербайджан, и Армению.
«Третий вариант — царский. Царь давал обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения», — написал политик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Москва в конфликте в Нагорном Карабахе преследует две цели: сохранить суверенитет Армении и предотвратить появления новой турецкой военной базы в Азербайджане. При этом аналитик допустил, что спорный регион может быть отдан Баку без вмешательства российских властей.