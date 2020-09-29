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Эксперт: Армения просчиталась со ставкой на помощь Запада 

Павел Тиунов 15 минут назад
Запад вопреки ожиданиям армянских властей не окажет Еревану ощутимой помощи в противостоянии с азербайджанцами в Нагорном Карабахе, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, главный просчет Армении — ориентация на западных коллег и отделение от России, которые уже выходят стране боком.
Пушков отметил, что до недавних пор в Армении сохранялись иллюзии, что «Запад поможет». Такого мнения в большинстве случаев придерживались молодые менеджеры, получившие образование в западных университетах.

«И вот — получите, распишитесь: вдруг выясняется, что никакой ощутимой помощи, кроме словесной, не будет», — написал Пушков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Член Совфеда подчеркнул, что для армянских политиков новой волны стало полной неожиданностью, что Турция выступила на стороне Азербайджана, а Запад в это время не торопится помогать Еревану.

«Время делать выводы, а не заниматься самообманом», — подчеркнул сенатор.

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Политика , Видео , Война, Карабах , Алексей Пушков , Совет Федерации , Армения , Ереван
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