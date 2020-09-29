В карабахском конфликте нашли вину Горбачева 

Именно при первом президенте СССР Михаиле Горбачеве возник армяно-азербайджанский конфликт по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, заявил военный эксперт Игорь Коротченко . По его словам, политическая слабость государственного деятеля привела к человеческим жертвам с обеих сторон, сообщает агентство Nation News.

Заявление аналитика прозвучало на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Коротченко обвинил Горбачева в «политическом лузерстве». Президент СССР, по словам эксперт, ответственен за то, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе, поскольку он допустил распад Советского Союза. Уничтожение единого государства, отметил аналитик, стало отправной точкой для армяно-азербайджанского конфликта.

«Он не смог удержать страну. Нынешние жертвы на совести Горбачева», — констатировал Коротченко.