Макрон может надавить на Лукашенко через Кремль

Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Дания, Польша, США, Украина, Канада и Нидерланды. После внезапной и тайной инаугурации Лукашенко, состоявшейся 23 сентября, многие западные страны сразу же отказались признавать его легитимным президентом республики. Пять дней спустя в их числе были Германия Франция , долгое время проявлявшая сдержанность в этом вопросе, чётко обозначила свою позицию одной из последних на данный момент. Президент Эммануэль Макрон высказался в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе 28 сентября — накануне встречи с Тихановской.

Мы не признаём избрание Лукашенко, поэтому мы не признаём и его статус избранного президента, — заявил французский лидер.

Вполне логично, что внутрибелорусская политическая ситуация стала главной темой беседы Макрона с Тихановской, которая по-прежнему остаётся символом оппозиционного движения против переизбравшегося главы РБ. По словам бывшего кандидата в президенты, она попросила французского лидера содействовать в проведении новых выборов в республике. Кроме того, отметила она, Макрон пообещал способствовать освобождению белорусских политзаключённых, включая и её мужа Сергея, задержанного незадолго до августовского голосования.

Расчёт Тихановской на вероятное посредничество французского лидера, на первый взгляд, выглядит лишь попыткой белорусской оппозиции сохранить лицо и видимость активности, выдавая желаемое за действительное, — ведь власть Лукашенко отдавать не намерен даже в условиях обострения с Западом. С другой стороны, ставка на Макрона может иметь и определённые перспективы. Хотя неформальным лидером Евросоюза по-прежнему является Германия, именно президент Франции в последние годы активно перехватывает международную повестку у канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступая, в числе прочего, за продолжение диалога с Россией по самым острым вопросам — от конфликта в Донбассе до войны в Сирии. В Москве сигналы Парижа, очевидно, считывают: несмотря на разногласия, французский и российский руководители регулярно проводят переговоры. Последние из них, «слитые» прессе, впрочем, привели к краткосрочной напряжённости в двусторонних отношениях, однако МИД Франции, открыв расследование обстоятельств «утечки», смог оперативно редуцировать негативный эффект от инцидента. И на этом фоне преуменьшать возможность воздействия Макрона на Лукашенко через Путина не стоит.

Во-первых, французский лидер имеет некоторые, пусть и ограниченные, рычаги влияния на Москву. Например, в обмен на давление на белорусского президента, он вполне способен закулисно сделать Кремлю выгодные для России предложения. Даже если речь не будет идти о смягчении существующего санкционного режима (так как он завязан на украинский вопрос), у Парижа есть возможность, по крайней мере, не допустить введения новых ограничений со стороны ЕС против России. А таковые уже были на различных уровнях анонсированы европейскими политиками в связи с ситуацией в Белоруссии.