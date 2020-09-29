Макрон может надавить на Лукашенко через Кремль

Расчёт Тихановской на вероятное посредничество французского лидера, на первый взгляд, выглядит лишь попыткой белорусской оппозиции сохранить лицо и видимость активности, выдавая желаемое за действительное, — ведь власть Лукашенко отдавать не намерен даже в условиях обострения с Западом. С другой стороны, ставка на Макрона может иметь и определённые перспективы. Хотя неформальным лидером Евросоюза
по-прежнему является Германия, именно президент Франции в последние годы активно перехватывает международную повестку у канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступая, в числе прочего, за продолжение диалога с Россией по самым острым вопросам — от конфликта в Донбассе до войны в Сирии. В Москве сигналы Парижа, очевидно, считывают: несмотря на разногласия, французский и российский руководители регулярно проводят переговоры. Последние из них, «слитые» прессе, впрочем, привели к краткосрочной напряжённости в двусторонних отношениях, однако МИД
Франции, открыв расследование обстоятельств «утечки», смог оперативно редуцировать негативный эффект от инцидента. И на этом фоне преуменьшать возможность воздействия Макрона на Лукашенко через Путина не стоит.