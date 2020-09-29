Путин назвал коронавирус «опасным и тихим врагом» 

«Как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы столкнулись, весь мир столкнулся и мы, в России, тоже с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания и ковид не в последнюю очередь является таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом», — сказал глава государства.