Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

«Можно уже говорить о том, что это уже настоящая война», — сообщила сегодня «Свободная пресса».

Издание объяснило это крупными потерями техники и живой силы сторонами. Также оно назвало ожидаемым новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе, так как выстрелы звучали там в течение 30 последних лет, а тот факт, что конфликт не был решен много лет назад, объяснило сложностью межнациональных разногласий.

Автор публикации назвал конфликт между Арменией и Азербайджаном пороховой бочкой с тлеющим фитилем и выразил уверенность, что однажды она должна взорваться. Он обратил внимание на то, что Россия и большинство других стран призывают стороны к прекращению огня и мирным переговорам, а единственным человеком, готовым «разрулить» ситуацию, в настоящее время является Эрдоган.