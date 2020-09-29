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Эрдоган хочет выиграть битву за Кавказ 

Артём Кульша 13 минут назад
Эрдоган хочет выиграть битву за Кавказ
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — единственный человек, готовый «разрулить» конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

«Можно уже говорить о том, что это уже настоящая война», — сообщила сегодня «Свободная пресса».

Издание объяснило это крупными потерями техники и живой силы сторонами. Также оно назвало ожидаемым новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе, так как выстрелы звучали там в течение 30 последних лет, а тот факт, что конфликт не был решен много лет назад, объяснило сложностью межнациональных разногласий.
Автор публикации назвал конфликт между Арменией и Азербайджаном пороховой бочкой с тлеющим фитилем и выразил уверенность, что однажды она должна взорваться. Он обратил внимание на то, что Россия и большинство других стран призывают стороны к прекращению огня и мирным переговорам, а единственным человеком, готовым «разрулить» ситуацию, в настоящее время является Эрдоган.

«Очевидно, что Турция в какой-то степени подтолкнула Азербайджан к более решительным действиям и, вероятно, гарантировала военную поддержку», — добавил журналист.

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Политика , В мире , Реджеп Эрдоган , Азербайджан , Армения , Турция
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