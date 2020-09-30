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В Госдуме объяснили, чем грозит России вмешательство Турции в Карабахе 

Национальная Служба Новостей и ещё 39 1 час назад
Первый зампред комитета Госдумы по обороне рассказали в эфире НСН, какие задачи ставит перед собой Турция в карабахском конфликте.
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в минувшее воскресенье. В его эскалации Баку и Ереван винят друг друга, бои продолжаются третьи сутки с применением обеими сторонами артиллерии, танков и авиации. Каждая из сторон рапортует об успехах на поле боя, заявляя о значительных потерях противника. Речь может идти о сотнях погибших и раненых.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что конфликт в Нагорном Карабахе выгоден Турции, так как страна заинтересована в доступе к углеводородам, ей нужен нефтепровод из Азербайджана, а также военная база на его территории.
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«Глобальные интересы Турции в том, чтобы проложить альтернативный трубопровод нефтяной в Турцию из Азербайджана. Вы посмотрите, какие интересы у Турции к месторождениям углеводородов! Они же наплевали на мнение Европы, когда возникли претензии Кипра. Греки повозмущались и согласились разрабатывать совместно», — сказал Шерин.

При этом Турция может рассчитывать на лояльность США к своим действиям в регионе, уверен депутат.

«В Азербайджане турки просто хотят получить свою военную базу. Эрдоган понял, что сегодня в НАТО Турция является основным сдерживающим фактором России, США будет обязано с Эрдоганом считаться, тем более, что он всегда может напомнить американцам, что ему не выдали Гюлена, а на территории Турции находится военная база США с ядерным оружием», — сказал Шерин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его мнению, при этом не претендует на глобальное лидерство. Однако на территории бывшей Османской империи Эрдоган хочет иметь свободу рук, чтобы стать лидером в мусульманском мире и восстановить империю, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

«Объективно Эрдогану нужен затяжной конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы потом в него ввели международную военную группировку с обязательным участием Турции, а потом там появится турецкая военная база, которая позволит туркам выходить в Каспий. А Каспий — это подбрюшье России, единственное море, где пока нет натовского флота. Но теперь они там появятся, если Турция зайдет в Азербайджан своей военной базой, тогда кольцо вокруг России сомкнется», — объяснил депутат.

Шерин также напомнил, что уничтожение российского самолета и убийство его пилота в конце 2015 года в Сирии. Сейчас же, по его словам, Турция пытается взять Россию «на слабо», втягивая ее в конфликт между Арменией и Азербайджаном. В этой связи депутат также оценил внешнеполитическое поведение Армении и перспективы ее противостояния с Азербайджаном.
Он напомнил, что Армения, как и никто из членов ОДКБ, не признал Крым российским.

«Все маленькие страны должны понять, что им надо быть рядом с Россией, со страной, которая им ближе всего», — уверен Шерин.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
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Политика , Армия , Видео , В мире , Войска , Кавказ , Конфликты , Алексей Малашенко , Реджеп Эрдоган , Александр Шерин , Госдума , НАТО , Азербайджан , Баку , Ереван , Турция
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