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Песков заявил, что Россия готова разъяснить ЕС ситуацию с Навальным 

ТАСС и ещё 1 44 минуты назад
Россия готова дать ЕС разъяснения по ситуации с Алексеем Навальным, а также ждет от Европы информации по этому инциденту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, готова, — ответил Песков на вопрос, готова ли Москва предоставлять разъяснения европейским коллегам по ситуации с Навальным. — Россия неоднократно объясняла то, что произошло с берлинским пациентом на территории России, а именно в Омске и Томске".

"Мы неоднократно абсолютно транспарентно об этом рассказывали, все объясняли. Также мы объясняли, что мы нуждаемся в той информации, которой располагают и в Берлине, и в Париже, и мы неоднократно объясняли, что, к сожалению, ни Берлин, ни Париж не спешат делиться с нами этой информацией, что существенно затрудняет дальнейшее прояснение ситуации", — добавил Песков.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник, Париж считает, что выводы по делу Навального будут зависеть от того, готова ли Россия предоставить необходимые объяснения.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Эмманюэль Макрон , ЕС , Москва
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