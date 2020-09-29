"Мы неоднократно абсолютно транспарентно об этом рассказывали, все объясняли. Также мы объясняли, что мы нуждаемся в той информации, которой располагают и в Берлине, и в Париже, и мы неоднократно объясняли, что, к сожалению, ни Берлин, ни Париж не спешат делиться с нами этой информацией, что существенно затрудняет дальнейшее прояснение ситуации", — добавил Песков.