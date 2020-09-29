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Кремль призвал Турцию «не подливать масла в огонь» 

Артём Кульша 39 минут назад
Кремль не станет подливать масло в огонь разговорами о военной поддержке Армении в ее конфликте с Азербайджаном. Об этом, как сообщает «Лайф Шот», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня журналисты спросили Пескова, возможно ли, что Москва окажет Еревану военную поддержку по линии ОДКБ (Россия и Армения — члены организации, Азербайджан — нет).
Нагорный Карабах предложили присоединить к России
В ответ он назвал конфликт в Нагорном Карабахе застарелым, любые разговоры о военной поддержке — подливанием масла в огонь и сообщил, что Кремль категорически против этого, а исходит из принципа скорейшего прекращения боевых действий.

«Призываем все страны, в том числе Турцию, сделать все, чтобы убедить противоборствующие страны прекратить огонь и вернуться к урегулированию конфликта политико-дипломатическими методами», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Турция
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