Кремль призвал Турцию «не подливать масла в огонь» 

Кремль не станет подливать масло в огонь разговорами о военной поддержке Армении в ее конфликте с Азербайджаном . Об этом, как сообщает «Лайф Шот», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня журналисты спросили Пескова, возможно ли, что Москва окажет Еревану военную поддержку по линии ОДКБ (Россия и Армения — члены организации, Азербайджан — нет).

В ответ он назвал конфликт в Нагорном Карабахе застарелым, любые разговоры о военной поддержке — подливанием масла в огонь и сообщил, что Кремль категорически против этого, а исходит из принципа скорейшего прекращения боевых действий.