Путин поздравил Берлускони с днем рождения

Как сообщила 26 сентября газета Il Messaggero, экс-премьер остается инфицированным коронавирусом, получив очередной положительный результат теста на наличие инфекции. Издание уточняет, что политик чувствует себя хорошо, если не считать синдрома усталости, и находится в изоляции на своей вилле в Аркоре. В связи с этим отменены любые торжества по случаю его дня рождения.