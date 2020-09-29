Путин поздравил Берлускони с днем рождения

Как сообщила 26 сентября газета Il Messaggero, экс-премьер остается инфицированным коронавирусом, получив очередной положительный результат теста на наличие инфекции. Издание уточняет, что политик чувствует себя хорошо, если не считать синдрома усталости, и находится в изоляции на своей вилле в Аркоре. В связи с этим отменены любые торжества по случаю его дня рождения.
Диагноз Берлускони был поставлен 2 сентября, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политика выписали. Сам Берлускони признался, что в какой-то момент чувствовал себя очень неважно и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".