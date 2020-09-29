Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Путин поздравил Берлускони с днем рождения

ТАССиещё 9
1 час назад
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони, которому во вторник исполнилось 84 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Берлускони с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Президент России также пожелал ему доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Как сообщила 26 сентября газета Il Messaggero, экс-премьер остается инфицированным коронавирусом, получив очередной положительный результат теста на наличие инфекции. Издание уточняет, что политик чувствует себя хорошо, если не считать синдрома усталости, и находится в изоляции на своей вилле в Аркоре. В связи с этим отменены любые торжества по случаю его дня рождения.
Диагноз Берлускони был поставлен 2 сентября, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политика выписали. Сам Берлускони признался, что в какой-то момент чувствовал себя очень неважно и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".
Политика,Погода,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,Италия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители