Госдума сделала заявление по Карабаху 

Государственная дума приняла заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. В ходе сегодняшнего пленарного заседания Госдумы депутаты приняли заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

В нем они выразили серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки там, решительно осудили применение силы сторонами конфликта, заявили о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния и безальтернативности мирного урегулирования ситуации, призвали стороны к скорейшему возвращению к переговорам и выразили готовность оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.