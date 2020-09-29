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Госдума сделала заявление по Карабаху 

Артём Кульша 53 минуты назад
Госдума сделала заявление по Карабаху
Фото: ТАСС
Государственная дума приняла заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. В ходе сегодняшнего пленарного заседания Госдумы депутаты приняли заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.
В нем они выразили серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки там, решительно осудили применение силы сторонами конфликта, заявили о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния и безальтернативности мирного урегулирования ситуации, призвали стороны к скорейшему возвращению к переговорам и выразили готовность оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

«Заявление будет направлено Президенту РФ, в Правительство, парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ», — сообщается на сайте Государственной думы.

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Комментарии
Политика , Госдума , Азербайджан
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