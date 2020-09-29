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Володин назвал число заболевших COVID-19 депутатов Госдумы 

Артём Кульша 57 минут назад
Володин назвал число заболевших COVID-19 депутатов Госдумы
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил сегодня, что 18 парламентариев госпитализированы с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Володина, число депутатов Госдумы, заболевших коронавирусом, растет.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — пояснил председатель нижней палаты парламента.

Он призвал коллег «соблюдать меры предосторожности и выполнять все требования».
Как сообщал «Рамблер», в России за последние сутки было зафиксировано 8 232 заражений коронавирусом. За все время заболело 1 167 805 человек.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , РИА Новости
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