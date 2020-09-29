Володин назвал число заболевших COVID-19 депутатов Госдумы 

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — пояснил председатель нижней палаты парламента.