Госдума отменила пленарное заседание 1 октября 

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Государственная дума РФ приняла решение отменить запланированное на четверг, 1 октября, пленарное заседание. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 29 сентября.

— Отменить заседание Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 1 октября 2020 года, — уточняется в сообщении.

На прошлой неделе Госдума также уменьшила количество пленарных заседаний в связи с профилактикой коронавируса.

Ранее сообщалось, что 18 депутатов Госдумы были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.