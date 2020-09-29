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Госдума отменила пленарное заседание 1 октября 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Госдума отменила пленарное заседание 1 октября
Фото: Вечерняя Москва
Государственная дума РФ приняла решение отменить запланированное на четверг, 1 октября, пленарное заседание. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 29 сентября.

— Отменить заседание Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 1 октября 2020 года, — уточняется в сообщении.

На прошлой неделе Госдума также уменьшила количество пленарных заседаний в связи с профилактикой коронавируса.
Ранее сообщалось, что 18 депутатов Госдумы были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
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Политика , Госдума
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