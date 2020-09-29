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Госдума переходит на дистанционный режим работы 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Госдума переходит на дистанционный режим работы
Фото: РИА Новости
Госдума переходит на удаленный режим работы, заседания комитетов и круглых столов будут проходить в режим видеоконференцсвязи. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов", — сказал Володин.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса. С начала пандемии от инфекции скончались 20 545 человек, при этом выздоровели — 952 399.
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Политика , Госдума
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