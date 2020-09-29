Белорусский плацдарм России напугал НАТО

The Wall Street Journal (США) . В связи с этим в Путин воспользовался кризисом в Белоруссии , чтобы добиться от Лукашенко согласия на расширение российского влияния в стране, пишет. В связи с этим в НАТО опасаются, что попытки России создать военные базы на территории Белоруссии усилят давление на слабый северо-восточный фланг альянса.

Усиливающаяся российская поддержка оказавшегося на грани краха президента Белоруссии Александра Лукашенко вызывает обеспокоенность НАТО: расстановка сил на слабом северо-восточном фланге альянса может усугубиться в пользу Кремля.

Западные столицы раскритиковали Лукашенко, который правит Белоруссией уже 26 лет, за то, что он объявил себя победителем спорных выборов в прошлом месяце и разогнал уличные протесты. США, Великобритания Канада готовят санкции. Аналогичные шаги обсуждает и Европейский союз

Между тем российский президент Владимир Путин воспользовался кризисом в Белоруссии, чтобы надавить на Лукашенко чтобы тот согласился на расширение российского влияния — в частности на военные базы на территории Белоруссии. Ранее Лукашенко в течение долгого времени пытался превратить ЕС в заслон от подавляющего влияния Москвы

Таким образом, российские войска смогут взять в клещи 100-километровую польско-литовскую границу — единственный сухопутный участок между Прибалтикой и остальной территорией Организации Североатлантического договора. Так называемый Сувалкский коридор (по маленькому польскому городку в его центре) считается ахиллесовой пятой альянса.

«Сувалки беспокоят вас куда меньше, когда в Белоруссии нет российских войск», — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges), бывший командующий американской армией в Европе.

«В противном случае, это будет совсем другой расклад по времени, скорости и мощи».

«Это резко изменило бы наши расчеты по защите стран Прибалтики», — сказал один представитель министерства обороны Литвы.

«Белоруссия как буфер от России дает нам жизненно важную передышку в несколько дней».

Протесты против Лукашенко не ослабевают, несмотря на жестокие действия полиции. Запад пока не выказывает той поддержки, которую оказал в 2014 году украинской оппозиции, сместившей в конечном счете пророссийского лидера и спровоцировавшей российскую аннексию Крыма и тайное вторжение на восток Украины.

С тех пор НАТО сосредоточилась на усилении обороны и сдерживания на своем восточном фланге — в первую очередь за счет размещения четырех многонациональных батальонов общей численностью порядка 4 000 военнослужащих в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Стратегов НАТО беспокоит Сувалкский коридор, поскольку Россия благодаря своему военному превосходству сможет быстро отрезать Прибалтику от подкреплений союзников по суше.

«Обеспечение безопасности Сувалкского коридора регулярно проверяется на учениях союзников, а свободное передвижение сил НАТО по территории союзников является важной частью нашей обороноспособности», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску (Oana Lungescu).

По ее словам, присутствие НАТО в регионе направлено на предотвращение конфликтов, и альянс «сохраняет бдительность, обороноспособность и готовность сдерживать любую агрессию против союзников».

Россия тоже укрепляет свою военную мощь в регионе — особенно в Калининградском эксклаве. Российские учения по высадке морского десанта на Балтийском побережье в начале этого года встревожили прибалтийские страны и побудили Швецию, неприсоединившегося партнера НАТО, усилить военное присутствие на острове Готланд. Москва какие-либо агрессивные намерения отрицает, а НАТО обвиняет в наращивании сил на границе с Россией.

В последние годы Запад стремится не привлекая внимания укрепить способность правительства Лукашенко противостоять российскому давлению и требованям более тесной интеграции. В марте Белоруссия провела совместные учения с 28 британскими морскими пехотинцами, но с тех пор Лукашенко обвинил НАТО и соседей Белоруссии в своих внутренних проблемах, утверждая, что они пытаются его свергнуть.

Ухудшение отношений между Минском и Западом совпадает с попытками Лукашенко упрочить отношения с Москвой — единственным региональным игроком, которого белорусский считает гарантом своего дальнейшего правления. Путин и Лукашенко провели целый ряд телефонных переговоров, и белорусский лидер посетил в начале этого месяца Сочи в знак своей лояльности.

«Вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике», — заявил Лукашенко перед переговорами с Путиным в Сочи.

Кремль давно мечтает усилить контроль над Белоруссией, в чьей экономике он и так уже играет главенствующую роль за счет поставок газа и нефти и кредитов. После вторжения России на территорию Украины, южного соседа Минска, в 2014 году российские запросы о размещении военно-воздушной базы на своей территории Лукашенко отклонил. Кроме того, Лукашенко тормозил старания России упрочить интеграцию вооруженных сил, спецслужб и экономики двух стран.

«У Лукашенко сейчас нет прежнего пространства для маневра, и влияние России на него сейчас выше, чем когда-либо прежде», — считает Федор Лукьянов, глава кремлевского Совета по внешней и оборонной политике.

Москва, однако, вполне понимает, чем чреваты сделки с лидером, которого отверг собственный народ. Обжегшись на Украине, где народная поддержка повернулась против Кремля, Путин старается, чтобы настроения умов не качнулись в сторону Запада и против России.

На военном же фронте Россия уже работает над углублением сотрудничества.

Двусторонние военные учения, запланированные перед августовскими выборами, начались в начале сентября с боевых стрельб и высадки парашютистов с участием 1 000 российских военнослужащих.

Учения под названием «Славянское братство-2020» завершились 25 сентября, но российский министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести дополнительные учения в октябре.

Страны НАТО тоже разминают мышцы.

В этом месяце в Литву сроком почти на два месяца прибыли около 500 американских военнослужащих с бронетехникой, включая танки. Контингент примет участие в учениях с боевыми стрельбами. Армия США заявила, что это рядовое мероприятие, «свидетельствующее о твердой и неослабной приверженности США НАТО и Европе».

План обороны НАТО в случае нападения исходит из поспешного укреплении Европы. США надеялись провести такую операцию в этом году в рамках крупных военных учений с участием 37 000 военнослужащих со всей Европы, но их программа была сокращена из-за пандемии коронавируса.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Ходжес, сказал, что пререкания и проволочки из-за западных санкций в отношении Белоруссии, а также вопросы насчет обязательств США перед Европой в свете планов по сокращению численности войск США могут воодушевить Москву.

«Сплоченность НАТО и ЕС, безошибочная приверженность США Европе — вот почему Россия не атаковала», — заявил он.