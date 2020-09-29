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Путин провел переговоры с Пашиняном 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 23 минуты назад
Путин провел переговоры с Пашиняном
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер выразил «серьезную озабоченность» в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщили в Кремле.
В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе, передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
Ранее Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, а также указал на вовлеченность Турции в конфликт в Карабахе.
Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».
Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.
В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.
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Комментарии
Политика , Шушан Степанян , Никол Пашинян , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Арцрун Ованнисян , МИД Турции , РИА Новости , Армения , Турция
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