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Путин пригрозил губернаторам 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета напомнил, что главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья. Стенограмма выступления главы государства размещена на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что национальные цели остаются неизменными, несмотря на пандемию коронавируса.

«Еще раз напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение объемов ввода современного качественного жилья. Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру», — заявил Путин.

Он напомнил, что по планам необходимо вводить в год 120 млн кв. метров, в прошлом году введено в строй 80 млн квадратных метров.
В России захотели сносить любое жилье
«Рамблер» писал, что ранее президент, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, подчеркнул, что борьба с распространением инфекции еще не завершена. На сегодняшний день, по мнению Владимира Путина, следует уделить пристальное внимание группам риска, в том числе и пожилым людям.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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