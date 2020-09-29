В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах 

России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах и других местах лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

В силу вступил закон, который позволяет переводить заключенного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников. Новые правила также коснутся и тех, кто осужден на принудительные работы. Решение о переводе заключенного будет принимать Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России на основании его письменного заявления или обращения одного из родственников.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае десять бывших сотрудников Белореченской колонии, осужденных за пытки подростков, выплатят потерпевшим 4,5 миллиона рублей компенсации из личных средств. Согласно материалам дела, несколько тюремщиков вместе с оперативниками надели на головы балаклавы и загнали в туалет семерых подростков, где для подавления воли жестоко их избили. Их раздевали, заставляя мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз, а также без перерыва оскорбляли.