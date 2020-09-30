Захарова назвала цель России в Карабахе 

«Мы делаем все для того, чтобы вернуть ситуацию из этой острейшей фазы в фазу политико-дипломатического урегулирования», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

Она также отметила, что обращение любой из сторон будет рассмотрено, «это нормальная дипломатическая практика. Мы поддерживаем этот контакт со всеми сторонами».

Также дипломат оценила роль международного сообщества в урегулировании конфликта.

«Нужно отдать должное международному сообществу, которое очень редко в современных условиях находит возможности и силы к сплочению. На этот раз и заявления глав международных организаций, и заявления глав государств, политиков, общественных деятелей — они все написаны, в хорошем смысле, как под копирку. Это радует», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что международное сообщество призывает стороны прекратить огонь, возобновить политико-дипломатические усилия и диалог для «решения этой уже очень застарелой проблемы».

«Другого варианта, кроме политико-дипломатического, мирного решения нет, это подтверждено в соответствующей документальной базе, наработанной за эти годы», — подчеркнула она.

Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь и в «своем национальном качестве», а также как сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

«Мы слышим разные заявления, в том числе немногочисленные заявления агрессивного плана, нацеленные, к сожалению, на разжигание конфликта, на его продолжение, наращивание боевой составляющей. Но еще раз хотела бы подчеркнуть, что таких призывов буквально единицы», — указала Захарова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что три мирных жителя города Мартакерта на севере Нагорного Карабаха погибли в среду после бомбежки ВС Азербайджана.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе