В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху

"Эрдоган пытается укрепить свой "силовой" имидж, однако он не может не понимать, что новая война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому, в том числе и Турции. Неужели Эрдогану мало потока беженцев из Сирии, в появлении которого во многом виноват он сам?" — сказала депутат РИА Новости.