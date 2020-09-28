В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху

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В Госдуме прокомментировали заявление Эрдогана по Карабаху 

РИА Новости 22 минуты назад
Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что пора покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана, лишь подливает масла в огонь в и без того сложной ситуации, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Пришло время: Эрдоган заявил о войне за Азербайджан
Ранее Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
По мнению Паниной, такие заявления носят опасный характер.

"Эрдоган пытается укрепить свой "силовой" имидж, однако он не может не понимать, что новая война между Арменией и Азербайджаном невыгодна никому, в том числе и Турции. Неужели Эрдогану мало потока беженцев из Сирии, в появлении которого во многом виноват он сам?" — сказала депутат РИА Новости.

Панина подчеркнула, что вместо попыток прекратить кровопролитие, такие заявления "лишь подливают масло в огонь, толкая стороны к необдуманным действиям".
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Политика , Видео , Елена Панина , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Турция
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