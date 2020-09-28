Путин провел переговоры с Додоном 

Президент РФ Владимир Путин
пожелал главе Молдавии Игорю Додону
успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы
и Кишинева
будет продолжено.
"Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц — и я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию", — сказал Путин на переговорах с Додоном в режиме видеоконференции.
Президент РФ отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях.
"Но благодаря вашим усилиям в последнее время мы эти отношения улучшаем", — добавил он.
Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава "Нашей партии" Ренато Усатый и председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе
. Додон также заявил о своем желании баллотироваться, но ЦИК
пока не утвердил его в качестве кандидата.
Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом, сообщил Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
"Что касается коронавируса — мы, как вы знаете, поставили в Молдову по вашей просьбе 15 тысяч тест—систем, но готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов—ученых, которые в этой сфере эффективно работают в РФ — для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией", — сказал Путин.
По словам президента, в этой связи запланирован целый набор мероприятий, и он рассчитывает, что все это будет реализовано как можно быстрее.
"Здесь нам с вами тоже есть о чем поговорить", — добавил российский лидер.
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