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Путин провел переговоры с Додоном 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Путин провел переговоры с Додоном
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Молдавии Игорю Додону успехов на президентских выборах и выразил надежду, что после них развитие отношений Москвы и Кишинева будет продолжено.

"Очень надеюсь, что и после президентских выборов, которые должны у вас состояться буквально через месяц — и я, кстати, хочу вам пожелать успехов на этих выборах — нам удастся продолжить начатую вами работу по восстановлению наших межгосударственных связей и по их развитию", — сказал Путин на переговорах с Додоном в режиме видеоконференции.

Президент РФ отметил, что последние годы были непростыми в российско-молдавских отношениях.

"Но благодаря вашим усилиям в последнее время мы эти отношения улучшаем", — добавил он.

Выборы президента республики запланированы на 1 ноября. На сегодняшний день официально зарегистрировано три кандидата, в том числе глава "Нашей партии" Ренато Усатый и председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Додон также заявил о своем желании баллотироваться, но ЦИК пока не утвердил его в качестве кандидата.
Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в борьбе с коронавирусом, сообщил Владимир Путин на переговорах со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Что касается коронавируса — мы, как вы знаете, поставили в Молдову по вашей просьбе 15 тысяч тест—систем, но готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов—ученых, которые в этой сфере эффективно работают в РФ — для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией", — сказал Путин.

По словам президента, в этой связи запланирован целый набор мероприятий, и он рассчитывает, что все это будет реализовано как можно быстрее.

"Здесь нам с вами тоже есть о чем поговорить", — добавил российский лидер.

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Политика , СНГ , Игорь Додон , Владимир Путин , Андрей Нэстасе , Центризбирком России , Кишинёв , Молдова , Москва
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