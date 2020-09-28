Путин провел переговоры с Додоном 

"Что касается коронавируса — мы, как вы знаете, поставили в Молдову по вашей просьбе 15 тысяч тест—систем, но готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов—ученых, которые в этой сфере эффективно работают в РФ — для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией", — сказал Путин.