Путин сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин
заявил о готовности посетить Южную Корею
с рабочим визитом после того, как сделает прививку от коронавируса отечественной вакциной, сообщает
РИА Новости. Свою позицию глава государства пояснил в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой.
Диалог между национальными лидерами двух стран состоялся по поводу 30-летия установления дипломатических отношений. В ходе разговора президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить Сеул после того, как в мире стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. В ответ глава РФ завил, что приедет только после вакцинации.
«Лично привьюсь российской вакциной и поеду», - цитирует агентство слова российского президента.
На будущей встрече лидеры планируют обсудить развитие двусторонних отношений. При этом Мун Чжэ Ин у же в телефонном разговоре призвал Путина скорее договориться о создании специальной промышленной зоны для корейских предприятий на территории Приморья, а также прийти к соглашению о свободной торговле услугами между странами.
В августе, как сообщал "Рамблер", в России было объявлено о создании отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты медцентром имени Гамалеи. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Он также отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.