Путин сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о готовности посетить Южную Корею с рабочим визитом после того, как сделает прививку от коронавируса отечественной вакциной, сообщает РИА Новости. Свою позицию глава государства пояснил в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой.

Диалог между национальными лидерами двух стран состоялся по поводу 30-летия установления дипломатических отношений. В ходе разговора президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Путина посетить Сеул после того, как в мире стабилизируется ситуация с распространением коронавируса. В ответ глава РФ завил, что приедет только после вакцинации.

«Лично привьюсь российской вакциной и поеду», - цитирует агентство слова российского президента.

На будущей встрече лидеры планируют обсудить развитие двусторонних отношений. При этом Мун Чжэ Ин у же в телефонном разговоре призвал Путина скорее договориться о создании специальной промышленной зоны для корейских предприятий на территории Приморья, а также прийти к соглашению о свободной торговле услугами между странами.