Путин заявил о невмешательстве России в дела соседей 

Москва всегда поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию, но никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом на переговорах с президентом Киргизии Сочи заявил российский лидер Владимир Путин

"Мы вынуждены были откладывать ваш визит в связи с проблемами, связанными с пандемией. Но все-таки работа продолжается, жизнь продолжается", — заметил российский лидер. "Очень рад, что имею возможность вас увидеть", — сказал он.

"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран", — заявил президент РФ.

"Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию", — напомнил он.

"Так же последовательно будем вести себя в отношении Кыргызстана, в том числе, оказывая и экономическую поддержку", — заверил Путин.

Сооронбай Жээнбеков посетовал, что накануне парламентских выборов "активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны". По его словам, они пытаются "вбить клин в наши союзнические отношения стратегического партнерства".

"Конечно, мы не дадим этого. У них ничего не получится. Поддержка России для нас очень важна", — заявил киргизский лидер.

"Мы последовательно поддерживаем ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране… Мы, со своей стороны, будем делать все, для того чтобы поддержать и вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые вы ставите по развитию страны", — заверил Путин.

Президент Киргизии поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса, выразив надежду, что она будет доступна и для жителей его страны.

Жээнбеков всегда ставит вопрос о поддержке граждан Киргизии в России, и российский лидер сообщил, что были приняты определенные решения в этой связи.

"Наверняка, будем обсуждать эту тему и дальше, стараться решить те проблемы, которые вы ставите и, наверняка, поставите в ходе сегодняшней встречи", — заметил он.

В прошлом году значительно вырос двусторонний товарооборот. При этом российский экспорт увеличился более чем на четверть, и Путин назвал это очень хорошим показателем. "Ясно, что современные условия вносят определенные коррективы, тем не менее мы двигаемся абсолютно уверенно, в правильном направлении", — сказал он.

По просьбе Жээнбекова Россия увеличила поставки пшеницы.