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Путин заявил о невмешательстве России в дела соседей 

Российская Газета и ещё 2 39 минут назад
Путин заявил о невмешательстве России в дела соседей
Фото: РИА Новости
Москва всегда поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию, но никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом на переговорах с президентом Киргизии в Сочи заявил российский лидер Владимир Путин.
"Мы вынуждены были откладывать ваш визит в связи с проблемами, связанными с пандемией. Но все-таки работа продолжается, жизнь продолжается", — заметил российский лидер. "Очень рад, что имею возможность вас увидеть", — сказал он.
"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран", — заявил президент РФ.

"Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию", — напомнил он.

"Так же последовательно будем вести себя в отношении Кыргызстана, в том числе, оказывая и экономическую поддержку", — заверил Путин.
Сооронбай Жээнбеков посетовал, что накануне парламентских выборов "активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны". По его словам, они пытаются "вбить клин в наши союзнические отношения стратегического партнерства".

"Конечно, мы не дадим этого. У них ничего не получится. Поддержка России для нас очень важна", — заявил киргизский лидер.

"Мы последовательно поддерживаем ваши усилия, усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране… Мы, со своей стороны, будем делать все, для того чтобы поддержать и вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые вы ставите по развитию страны", — заверил Путин.
Президент Киргизии поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса, выразив надежду, что она будет доступна и для жителей его страны.
Жээнбеков всегда ставит вопрос о поддержке граждан Киргизии в России, и российский лидер сообщил, что были приняты определенные решения в этой связи.

"Наверняка, будем обсуждать эту тему и дальше, стараться решить те проблемы, которые вы ставите и, наверняка, поставите в ходе сегодняшней встречи", — заметил он.

В прошлом году значительно вырос двусторонний товарооборот. При этом российский экспорт увеличился более чем на четверть, и Путин назвал это очень хорошим показателем. "Ясно, что современные условия вносят определенные коррективы, тем не менее мы двигаемся абсолютно уверенно, в правильном направлении", — сказал он.
По просьбе Жээнбекова Россия увеличила поставки пшеницы.

"И вообще объем поставок сельхозпродукции у нас возрастает. По этому направлению мы можем констатировать значительное движение вперед", — оценил Путин.

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Политика , Сооронбай Жээнбеков , Владимир Путин , Кыргызстан , Москва , Сочи
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