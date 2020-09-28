Медведев сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

«Рамблер» писал, что об обострении конфликта в Нагорном Карабахе стало известно 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру».
По словам Медведева, «проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем».
«Сейчас всем сторонам необходимо успокоиться. Прежде всего прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», - отметил он.
Зампред Совбеза России заявил о необходимости использовать все дипломатические возможности для того, чтобы снизить напряженность в Нагорном Карабахе, в том числе Минскую группу ОБСЕ и двусторонний формат переговоров.