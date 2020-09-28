Медведев сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

«Рамблер» писал, что об обострении конфликта в Нагорном Карабахе стало известно 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру».