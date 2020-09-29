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Россия и Украина лишились торгового соглашения 

Lenta.ru и ещё 5 37 минут назад
Россия и Украина лишились торгового соглашения
Фото: Сергей Венявский / «Коммерсантъ»
Россия и Украина лишились соглашения о торговых представительствах. Об этом говорится в официальном сообщении МИД России, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Документ, подписанный еще в 1992 году, прекратил свое действие 27 сентября 2020 года. Согласно ему, Россия и Украина договорились взаимно учредить торговые представительства для содействия развитию взаимных торгово-экономических связей.
Киев расторг соответствующее соглашение с Москвой в августе 2020 года, писала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook. Она объяснила решение ситуацией вокруг Крыма и Донбасса. В сентябре российский Минпромторг предложил ликвидировать российское представительство на Украине.
Ранее сообщалось, что торговый оборот между Москвой и Киевом в январе-июне 2020 года сократился почти на 46 процентов в годовом выражении и составил 3,545 миллиарда долларов. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России упала с 2,1 до 1,3 процента.
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Политика , Украина , Минпромторг , МИД
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