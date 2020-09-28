Россия обратилась к участникам конфликта в Карабахе

Андрей Руденко. Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в замглавы МИД

«Призываем всех игроков, как внешних, так и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе, и в плане риторики», — цитирует РИА «Новости» Руденко.

По его словам, важно быть максимально осторожными с тем, чтобы «незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения за стол переговоров».

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Также в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.