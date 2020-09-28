МИД РФ обвинил Twitter в цензуре 

Российский МИД воспринимает действия администрации Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

В частности, занижение позиции аккаунта РИА «Новости» в поисковой выдаче расценивается министерством как «очередной акт цензуры и дискриминации», указано в документе. По мнению МИД РФ, действия администрации микроблога нарушают демократические принципы свободы выражения мнений и доступа к информации.

Российский МИД призвал руководство соцсети пересмотреть свою политику и отказаться от «антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции».

Ранее Twitter ввёл маркировку для учётных записей, которые принадлежат чиновникам и СМИ, связанным с государством, и их сотрудникам. Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах.