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МИД РФ обвинил Twitter в цензуре 

News.ru и ещё 26 50 минут назад
МИД РФ обвинил Twitter в цензуре
Фото: News.ru
Российский МИД воспринимает действия администрации Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.
В частности, занижение позиции аккаунта РИА «Новости» в поисковой выдаче расценивается министерством как «очередной акт цензуры и дискриминации», указано в документе. По мнению МИД РФ, действия администрации микроблога нарушают демократические принципы свободы выражения мнений и доступа к информации.
Российский МИД призвал руководство соцсети пересмотреть свою политику и отказаться от «антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции».
Ранее Twitter ввёл маркировку для учётных записей, которые принадлежат чиновникам и СМИ, связанным с государством, и их сотрудникам. Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах.
Ранее NEWS.ru писал, что руководство компаний Google, Twitter и Facebook в ближайшем будущем могут вызвать в суд. Гендиректоров IT-гигантов недавно обязали явиться на слушания в комитет Сената Соединённых Штатов Америки по торговле, науке и транспорту. Мероприятие состоится 1 октября 2020 года. Представителям корпораций придётся отчитаться перед властями страны по 230-му разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA).
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Комментарии
Политика , Наука и техника , МИД , Google , РИА Новости
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