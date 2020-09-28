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Матвиенко заявила, что Россия «доверяет мудрости белорусского народа» 

РИА Новости и ещё 1 13 минут назад
«Россия доверяет мудрости белорусского народа»
Фото: globallookpress.com
Единственное верное решение для урегулирования политической ситуации в Белоруссии может найти только белорусский народ, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Еще раз возвращаясь к "контексту политической обстановки" в Республике Беларусь… Уверена — и это позиция российской стороны, озвученная не раз, — что в сложившейся ситуации подлинно действенное, консолидирующее решение может быть найдено только внутри Беларуси, самими людьми без внешнего давления, без вмешательства извне, без уже печально известных технологий. Мы доверяем мудрости белорусского народа. Принимая решение о судьбе своей страны, он сумеет сделать выбор, который будет отвечать его долговременным интересам", — заявила Матвиенко в интервью "Российской Газете".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Валентина Матвиенко , Александр Лукашенко , Совет Федерации , МВД , Центризбирком России , "Российская газета"
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