«Россия доверяет мудрости белорусского народа»

"Еще раз возвращаясь к "контексту политической обстановки" в Республике Беларусь… Уверена — и это позиция российской стороны, озвученная не раз, — что в сложившейся ситуации подлинно действенное, консолидирующее решение может быть найдено только внутри Беларуси, самими людьми без внешнего давления, без вмешательства извне, без уже печально известных технологий. Мы доверяем мудрости белорусского народа. Принимая решение о судьбе своей страны, он сумеет сделать выбор, который будет отвечать его долговременным интересам", — заявила Матвиенко в интервью "Российской Газете".