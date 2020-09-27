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Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Прилепин предложил Армении присоединиться к РФ
Фото: РИА Новости
Российский писатель, общественный деятель и политик Захар Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией».

«Армяне, братья и сестры, мы вас не бросим. Считаю, что надо переехать в Россию всей страной вместе с территорией. Это всегда помогало. Самый надежный способ», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что ранее «написал простой и сердечный пост», предложив:

«Давайте объединяться! Пока война не началась! Тогда ни Баку, ни Стамбул не покусятся на армянский народ, и русским мальчишкам не придется умирать на армянской земле за мир в Армении!».

Кадыров обратился к Азербайджану и Армении
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Политика , Захар Прилепин , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Деловая газета "Взгляд" , Баку , Стамбул
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