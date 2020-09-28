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Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названа помеха для сообщения России с Белоруссией
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в мире.

"Конечно, мы очень хотим, чтобы восстановилось железнодорожное, автомобильное, авиасообщение в штатном прежнем режиме. Но мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Беларуси", — сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

По его словам, "очевидно, идет увеличение числа заболеваний".

"Европа уже "полыхает", в ряде стран, в ряде регионов Европы вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот", — сказал дипломат.

Он призвал "потерпеть".

"Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса "Аэрофлота", два рейса Belavia. Верим, что будет расширение. Поверьте, все руководители — заложники мнения, в самом широком смысле слова — и правильно поступают — мнения санитарных врачей", — подчеркнул Мезенцев.

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Политика , Дмитрий Мезенцев , Минздрав РФ , Аэрофлот
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