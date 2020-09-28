Названа помеха для сообщения России с Белоруссией

"Конечно, мы очень хотим, чтобы восстановилось железнодорожное, автомобильное, авиасообщение в штатном прежнем режиме. Но мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Беларуси", — сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
"Европа уже "полыхает", в ряде стран, в ряде регионов Европы вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот", — сказал дипломат.
"Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса "Аэрофлота", два рейса Belavia. Верим, что будет расширение. Поверьте, все руководители — заложники мнения, в самом широком смысле слова — и правильно поступают — мнения санитарных врачей", — подчеркнул Мезенцев.