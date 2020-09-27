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Японский министр провел дистанционный осмотр Южных Курил

Газета.Ru
36 минут назад
Министр Японии по делам Окинавы и "северных территорий" (южных Курильских островов. – примечание "Газеты.Ru" Таро Коно впервые после вступления в должность провел дистанционный осмотр Южных Курил. Об этом сообщает агентство Jiji.
Японский министр дистанционно осмотрел Курилы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он выступил за скорейшее восстановление приостановленных из-за пандемии безвизовых обменов между Японией и Россией, указано в сообщении. По словам министра, японская сторона у намерена начать подготовку к возобновлению таких обменов.
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.
Политика,Газета.Ru,Окинава,Япония,
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