Помпео: Россия не вмешается в американские выборы 

Россия не сможет "вмешаться" в выборы президента США в текущем году, заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу WISC-TV. Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента.
Американская сторона уверена в своей способности обеспечить "безопасные и надежные выборы", на результат которых Россия не сможет повлиять, подчеркнул Помпео. Он добавил, что Госдеп уже дал России понять, что "вмешательство" неприемлемо.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.