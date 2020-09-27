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Помпео: Россия не вмешается в американские выборы 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Помпео: Россия не вмешается в американские выборы
Фото: Reuters
Россия не сможет "вмешаться" в выборы президента США в текущем году, заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу WISC-TV. Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента.
Американская сторона уверена в своей способности обеспечить "безопасные и надежные выборы", на результат которых Россия не сможет повлиять, подчеркнул Помпео. Он добавил, что Госдеп уже дал России понять, что "вмешательство" неприемлемо.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США , США
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