Президент СССР Михаил Горбачев высказался об обострении в Нагорном Карабахе, заявив, что это может привести к столкновениям на многие годы, пишет РИА "Новости".

"Если кто захочет выиграть, тогда ничего не будет, и только будет идти обострение и столкновения на многие годы", — сказал Горбачев.

Он добавил, что "надо сделать ставку на два народа, надо с ними пообщаться, надо сосредоточиться на том, что тут выигрыш должен быть только в том, когда оба народа получат".