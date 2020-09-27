Президент СССР Михаил Горбачев высказался об обострении в Нагорном Карабахе, заявив, что это может привести к столкновениям на многие годы, пишет РИА "Новости".
"Если кто захочет выиграть, тогда ничего не будет, и только будет идти обострение и столкновения на многие годы", — сказал Горбачев.
Он добавил, что "надо сделать ставку на два народа, надо с ними пообщаться, надо сосредоточиться на том, что тут выигрыш должен быть только в том, когда оба народа получат".
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.