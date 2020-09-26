Сатановский: «Пока не врежем, Запад от нас не отстанет»

Мир идет к войне, считает известный российский политолог Евгений Сатановский , сообщает ИА DEITA.RU.

Санкционная политика Запада ведет к острой конфронтации.

«Будут дописывать санкционный список, ухудшать, ослаблять… В общем, пока не врежем, ничего не закончится. К войне идем. Не нравится, не хочется, но идем», — отметил Евгений Сатановский в эфире канала «Армагеддоныч».

Как напомнил политолог, самая большая и самая вооруженная сверхдержава — это США. Но и в России «не все продали, пропили (руками Бориса Николаевича), сдали, прогуляли, подарили».

Россия не должна была пережить 2000 года. «Мы тогда только смотрели, на сколько кусков Российская Федерация развалится. И останется Москва и Питер с Татарстаном, то есть, с нефтью, или кукиш нам будет», — напоминает Сатановский.

Как считает Сатановский, то, что мы сейчас имеем под ногами — это такая третья Российская империя. Или «второй застой» — не самое плохое время. Что-то сейчас хуже, что-то сейчас лучше, что-то сейчас отвратительнее. Но ведь верилось, голосуя в свое время за Ельцина, что Америка оставит нас в покое, что она будет нашим другом, и если не братом, то сестрой. Все, что она хотела — ей отдали.

Тем не менее, что-то осталось. В том числе и из советского здравоохранения, иначе мы бы не встретили коронавирусную заразу гораздо эффективнее, чем США и Европа, считает Евгений Сатановский.