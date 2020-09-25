Возможно, постановка: МИД о ситуации с Навальным

Москва допускает, что вся ситуация с якобы «отравлением „Новичком“ Алексея Навального была постановкой, заявил МИД России . В министерстве обратили внимание на подозрительно слаженные и оперативные действия Германии при доставке блогера к себе и обнаружении у него в организме ингибиторов холинэстеразы. При этом, как указали в МИД, омские токсикологи не нашли в организме пациента никакого яда.

Ситуация с якобы „отравлением „Новичком“ российского блогера Алексея Навального могла быть постановкой немецкой стороны. Об этом говорится в официальном заявлении Департамента информации и печати МИД России.

В Москве обратили внимание на подозрительно оперативные действия Германии, заявившей о готовности забрать пациента на лечение сразу после госпитализации в Омске

Кроме того, в МИД указали на присутствие при транспортировке пациента представителей министерства обороны ФРГ — Бундесвера — и специализированного автотранспорта военного ведомства , хотя ситуация никак не касается армии.

Также в министерстве напомнили о незамедлительном „подключении“ к раскрутке скандала высших руководителей ФРГ.

“Это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии Великобритании , а у нас в России », — делает вывод МИД РФ.

В комментарии также отмечается, что омские токсикологи не нашли в организме пациента никакого яда, а врачи берлинской клиники Sharite в самые кратчайшие сроки каким-то образом обнаружили в анализах блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы и заявили об отравлении.

«Немецкие военные химики из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии пришли к предсказуемому выводу на фоне непрекращающейся на Западе антироссийской истерии», — пишет МИД в коммюнике.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ. После «обнаружения „Новичка“ немецкий кабмин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего.

Издание Der Spiegel писало, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже российского блогера, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке.

При этом подчеркивается, что Навальный якобы выпил из нее уже после „отравления“, оставив на ней следы яда. Der Spiegel уточнил, что бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.

Вскоре к ситуации подключились США, принявшие немецкую сторону. Группа конгрессменов из обеих партий представила проект санкционного пакета против российских официальных лиц.

Среди возможных санкций — отказ в выдаче виз и заморозка активов на территории США тем, кто якобы причастен к ситуации. Возможных имен в конгрессе не назвали.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ожидает результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего определится со своей позицией.

Заявление Берлина об обнаружении в организме Навального следов „Новичка“ вызывает большие сомнения в достоверности, рассказал „Газете.Ru“ главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев

По его словам, омские врачи подозревали отравление изначально, поскольку молодой здоровый мужчина впал в кому без видимых причин.

»Специалисты, естественно, провели полное химико-токсикологическое исследование. Мы отправили пробы в три лаборатории экспертного класса — тем, кто подтверждает юридическую значимость своих анализов», — детализировал эксперт.

По его словам, омские врачи не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни числа наркотических веществ, ни спиртов и их производных.

При этом, как указал Сабаев, у Навального наблюдались тяжелые метаболические расстройства, которые развивались в течение примерно 6-8 часов до его поступления в клинику.

«В итоге мы стали искать причины эндогенного характера. И ключевым моментом мы — токсикологи, реаниматологи, эндокринологи — в этой истории считаем грубые углеводные нарушения, которых в 44 года быть не должно, учитывая отсутствие у Навального сахарного диабета», — подчеркнул врач.

Резюмируя, он заметил, что, в любом случае, версии об экзогенном воздействии отклоняются еще и потому, что у Навального оставались интактными органы, отвечающие за детоксикацию: почки, печень и легкие.