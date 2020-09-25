Титов объяснил визит в Томск в день инцидента с Навальным

«О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице», — сказал Титов в комментарии изданию.