Титов объяснил визит в Томск в день инцидента с Навальным

«Действительно, утром 20 августа Борис Титов прилетел в Томск, чтобы поддержать кандидата от Партии роста на выборах в гордуму Елену Ульянову», — объяснила Киченко в беседе с РБК.
«На тот момент Алексея Навального в гостинице уже не было, интернет пестрил новостями об отравлении, а по комнатам отеля ходили сотрудники полиции и Росгвардии. В 9:30 у председателя Партии роста была назначена встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, поэтому он оперативно переоделся и уехал», — уточнила пресс-секретарь.
«О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице», — сказал Титов в комментарии изданию.