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Титов объяснил пребывание в отеле Томска в день отравления Навального 

Общественная служба новостей и ещё 2 22 минуты назад
Титов объяснил визит в Томск в день инцидента с Навальным
Фото: РИА Новости
Лидер Партии роста Борис Титов объяснил свое нахождение в томском отеле в день отравления оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что прибыл в Томск 20 августа в целях поддержки кандидата Елены Ульяновой на выборах в гордуму. Подробности рассказала пресс-секретарь организации Анастасия Киченко.
В четверг, 24 сентября, глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих заявила на YouTube-канале «Навальный LIVE», что в день отравления блогера видела Титова в томском отеле. Она подчеркивала, что это было «самым странным обстоятельством» тогда.

«Действительно, утром 20 августа Борис Титов прилетел в Томск, чтобы поддержать кандидата от Партии роста на выборах в гордуму Елену Ульянову», — объяснила Киченко в беседе с РБК.

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По ее словам, члены партии заселились в отель Xander в районе 9 утра и в лобби они «встретились с участниками команды ФБК».

«На тот момент Алексея Навального в гостинице уже не было, интернет пестрил новостями об отравлении, а по комнатам отеля ходили сотрудники полиции и Росгвардии. В 9:30 у председателя Партии роста была назначена встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, поэтому он оперативно переоделся и уехал», — уточнила пресс-секретарь.

«О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице», — сказал Титов в комментарии изданию.

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Комментарии 1
Политика , Мария Певчих , Алексей Навальный , Елена Ульянова , Борис Титов , Росгвардия , Фонд борьбы с коррупцией , Томск
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