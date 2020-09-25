Путин призвал США к экспертному диалогу

"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам международной информационной безопасности, не делая его заложником наших политических разногласий", — отметил глава государства в заявлении по российско-американскому сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности.