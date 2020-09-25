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Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Путин призвал США к экспертному диалогу
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал США запустить экспертный диалог по вопросам международной информационной безопасности и не делать эту сферу заложницей политических разногласий.

"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам международной информационной безопасности, не делая его заложником наших политических разногласий", — отметил глава государства в заявлении по российско-американскому сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности.

Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
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Политика , Владимир Путин , США
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