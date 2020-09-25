Подведены итоги Единого дня голосования в России

Подведены итоги Единого дня голосования (ЕДГ), который прошел в России 13 сентября. Соответствующий доклад опубликован на сайте ассоциации «Независимого общественного мониторинга».

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Согласно документу, впервые было проведено трехдневное голосование с 11 по 13 сентября, которое можно считать «эффективным решением» властей. Кроме того, во время выборной кампании организаторы провели эксперимент с электронно-дистанционным голосованием.

Отмечается, что главной особенностью избирательного цикла стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях сентябрьских выборов. «Новые партии-дебютанты профессионально подошли к ведению избирательной кампании и смогли найти своего избирателя», — говорится в сообщении.

Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную думу.

В рамках ЕДГ была разработана «формула оценки легитимности избирательных кампаний» («прямая НОМ»). Благодаря учету разных показателей с минимальной погрешностью — данных социологических опросов, отчетов экзитполов и результатов выборов — определяется прозрачность и объективность кампании.

«Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем», — заключили в ассоциации «Независимого общественного мониторинга».