Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о введении в стране более серьезных ограничений из-за коронавируса не идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о необходимости введения более серьезных ограничений в России из-за пандемии коронавируса.

По его словам, фиксируется определенный рост числа инфицированных. Однако ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения в Москве и в других российских регионах «позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии».