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Песков: речи о введении в России более серьезных ограничений из-за COVID-19 не идёт 

Парламентская газета и ещё 5 32 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о введении в стране более серьезных ограничений из-за коронавируса не идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о необходимости введения более серьезных ограничений в России из-за пандемии коронавируса.

По его словам, фиксируется определенный рост числа инфицированных. Однако ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения в Москве и в других российских регионах «позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии».
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Ранее из-за роста числа инфицированных мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 28 сентября режима самоизоляции для пожилых граждан и людей из групп риска. Кроме того, в документе работодателям рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.
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Политика , Видео , Новости Москвы , Дмитрий Песков , Сергей Собянин
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