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Эксперт объяснила цель утечки во французские СМИ разговора Путина и Макрона 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кто «сливает» в СМИ разговоры Путина и Макрона?
Фото: KREMLIN.RU
«Все контакты Макрона находятся буквально «под прожектором» газеты Le Monde. Внутри президентской администрации есть люди, которые считают, что разговоры президента должны быть преданы огласке», — сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по Франции Евгения Обичкина, комментируя утечку разговора президентов России и Франции и жесткое заявление МИД Франции.

«Главное на сегодня и наиболее острое «досье» во франко-российских отношениях — дело Алексея Навального. Известно, что у Франции есть вопросы к Москве, с чем и была связана утечка в Le Monde, из-за которой разгорелся скандал», — пояснила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Накануне МИД Франции сообщил о ведущемся расследовании в связи с публикацией в газете Le Monde подробностей телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в котором шла речь о блогере Навальном. Во французском МИД признали, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности» и диалог с Москвой «продолжится в этом духе».

«Общий фон, который вызывает озабоченность Франции — это права человека в России. Франция считает своим международным призванием бдительно следить за соблюдением прав и свобод по всему миру. Более того, в Париже полагают, что ради защиты прав человека можно вмешиваться во внутренние дела других стра и поддерживать принцип «гуманитарной интервенции», — отметила Обичкина. — Это касается не только России, но и африканских стран, и Китая. Иногда Париж даже выступает с озабоченностью по поводу состоянии американской демократии».

Пресса во Франции, также как и в других либеральных демократиях Европы крайне влиятельна, эта «четвертая власть» формирует общественное мнение и общественный запрос к политикам, и политики к ней прислушиваются, — пояснила эксперт.

«Газета Le Monde — одно из наиболее влиятельных французских изданий. Это рупор левого центра, который как раз и ратует за соблюдение прав и свобод в мире, — указала Обичкина. — Все контакты президента находятся буквально «под прожектором» этой газеты, ее журналисты очень ангажированы, и они постоянно ищут источники информации и всякого рода неформальные контакты. О каких-либо конфликтах внутри администрации Макрона речи не идет, но внутри президентской администрации есть люди, которые считают, что подобные разговоры должныть быть преданы огласке».

Цель утечки — побудить президента Макрона оказывать влияние на события, в том числе на события в России, и на позицию президента России, отметила собеседница.
Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что издание Le Monde не может располагать точными данными о содержании беседы.
Газета ВЗГЛЯД накануне писала о том, что, раскручивая дело Навального, Франция нашла новый повод для ухудшения отношений с Россией.
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Политика , Статьи , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Евгения Обичкина , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Администрация Президента РФ , МИД , МГИМО , Деловая газета "Взгляд" , Le Monde , Москва , Франция
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