По её словам, в ближайшие дни или даже недели оппозиционер останется в Германии. Такое заявление она сделала в эфире YouTube-передачи «Навальный. Live».

Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет ещё много времени. Он остаётся пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно, — сказала Ярмыш.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.