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Обозреватель (Украина): если бы Навального хотели убить — его бы убили. Никакой яд для этого не нужен 

ИноСМИ 37 минут назад
Автор уверен, что в инциденте с Навальным правды не знает никто. А также в том, что для России, которую в обвиняют в отравлении, не было никакого смысла расправляться с оппозиционером именно таким способом.

«Людей, заговоренных от пули, на белом свете не существует», — подчеркивает он.

Леонид Радзиховский
Понятия не имею, откуда Le Monde знает содержание разговора Путина с Макроном? Для меня это полная загадка. Вряд ли они подслушивают линию связи. Поэтому я бы не предавал значение этой публикации, написать же можно что угодно.
Что реально произошло в отравлении Навального — не знает никто. Мы знаем лишь некоторые факты. Первый — Навальный был отравлен, и это подтвердили три разные лаборатории в Германии, Франции и в Швеции, что особенно важно. Почему важно? Швеция считается одной из самых независимых стран. Это первый факт.
Второй. Врачи в Омске заявили, что никакого яда в организме Навального нет. Это может говорить о двух вещах — либо о полном техническом непрофессионализме омских врачей, что не похоже на правду. Лечили они его довольно грамотно. Либо они, следовательно, врали, и раз это так, то личного мотива у них нет. Навальный им ни враг, ни друг и ни сват. Значит, они врут под приказом.
Из этого следует вывод, что на врачей давило российское государство, что вызывает подозрение в их адрес.
Что такое российское государство? Вряд ли это министерство образования, культуры или даже Дума. Трудно представить, что у них есть яд, которым они травят Навального. Следовательно, понятие государство сужается до тех организаций, у кого есть или может быть яд военного происхождения. Это спецслужбы.
Но если бы Навального хотели убить — его бы убили и никакой яд для этого не нужен. Людей, заговоренных от пули, на белом свете не существует.
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Политика , Видео , Статьи , Леонид Радзиховский , Госдума , Минобрнауки , Le Monde
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