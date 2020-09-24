Горбачев: «Нобелевскую премию мира получали по блату»

«Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] — знаю же, как люди могут отреагировать», — сказал Горбачев в интервью «Подъему».