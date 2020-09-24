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Горбачев: Нобелевскую премию мира получали по блату 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Горбачев: «Нобелевскую премию мира получали по блату»
Фото: РИА Новости
Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ранее Нобелевская премия мира выдавалась «по блату», а не за настоящие заслуги. Горбачев при этом отметил, что это время прошло.

«Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] — знаю же, как люди могут отреагировать», — сказал Горбачев в интервью «Подъему».

Горбачев «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную часть жизни международного сообщества», получил Нобелевскую премию мира в 1990 году.
Стало известно о "бешеной реакции" США на номинацию Путина
Еще одним президентом, удостоившимся Нобелевской премии мира, стал экс-президент США Барак Обама. О получении американским лидером этой награды за «выдающиеся достижения в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между странами» было объявлено в октябре 2009 года.
Напомним, президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».
Академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера, заявил, что выдвижение Путина на премию вызвало «бешеную реакцию» у США.
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Политика , Михаил Горбачев , Барак Обама , Сергей Комков , Владимир Путин
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